Рим, 29 ноября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Итальянские специалисты пока не получили свидетельств того, что новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает более тяжёлое течение к COVID-19. Об этом сообщили 29 ноября в Высшем институте здоровья Италии.

Phil.cdc.gov Модель коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

«Пока нет доказательств того, что «Омикрон» вызывает более тяжёлое течение заболевания по сравнению с другими вариантами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительные данные из ЮАР свидетельствуют о более высоком уровне госпитализации пациентов, однако это может быть связано с общим увеличением числа инфицированных, а не с заражением новым вариантом вируса.

«На сегодняшний день нет данных, которые позволяли бы предположить, что специфические симптомы, связанные с этим штаммом, отличаются от симптомов, обусловленных другими вариантами вируса», — добавили в институте.

Сообщается также, что специалистам института пока не удалось установить, является ли вариант штамм «Омикрон» более трансмиссивным, чем другие штаммы, включая «Дельта».

Напомним, в Италии на сегодняшний день зафиксировано четыре случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», который был выявлен в Южной Африке.