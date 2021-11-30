Берлин, 30 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Коалиционное соглашение будущего федерального правительства Германии включает 177 страниц подробного текста. Новому правительству Берлина потребовалось около 150 страниц для представления плана по дальнейшему управлению немецкой столицей. Об этом сообщил журнал SPIEGEL 29 ноября.

По словам назначенного мэраФранциски Гиффи, партия СДПГ представит четырех сенаторов: по вопросам городского развития и жилищного строительства, внутренних дел, экономики и образования.

«Партнеры по коалиции хотят показать, что Берлин может быть пионером во многих областях», — заявил Гиффи.

Как и прежде, в ведении «зеленых» будет три отдела, при этом на партию возложена ответственность за финансы, более 20 лет находившиеся в руках СДПГ. Кроме того, «зеленые» продолжат занимать департамент сената по окружающей среде, транспорту и климату.

Левые возьмутся за департаменты культуры, труда и социальных дел. Помимо этого, на них теперь лежит ответственность за судебную систему.

Коалиционное соглашение носит название «Будущая столица Берлин». Работа столичного правительства сосредоточена на арендной и жилищной политике, внутренней политике, а также мерах в области образования. По словам Гиффи, администрация должна иметь возможность действовать с помощью новых подходов и более жестких процедур.

Теперь СДПГ, левым и «зеленым» необходимо одобрить соглашение. Съезды партий для голосования запланированы на 5 декабря для социал-демократов и на 12 декабря для «зеленых». Решение о членстве левых демократов будет действовать с 3 по 17 декабря.