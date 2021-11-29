Лондон, 29 ноября 2021, 22:16 — REGNUM Тест на коронавирус британской актрисы Киры Найтли дал положительный результат. Об этом 29 ноября пишет Page Six.
По данным СМИ, Найтли находится на самоизоляции вместе со своими родными — они также заболели коронавирусом. «У меня COVID-19, и я чувствую себя довольно отстойно», — поделилась актриса.
Ранее Кира Найтли покинула проект сериала The Essex Serpent сервиса Apple TV Plus. Она отказалась от участия из-за «семейных обстоятельств».
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