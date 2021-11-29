Лондон, 29 ноября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Тест на коронавирус британской актрисы Киры Найтли дал положительный результат. Об этом 29 ноября пишет Page Six.

Paul Bird Кира Найтли

По данным СМИ, Найтли находится на самоизоляции вместе со своими родными — они также заболели коронавирусом. «У меня COVID-19, и я чувствую себя довольно отстойно», — поделилась актриса.

Ранее Кира Найтли покинула проект сериала The Essex Serpent сервиса Apple TV Plus. Она отказалась от участия из-за «семейных обстоятельств».