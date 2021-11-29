Подгорица, 29 ноября 2021, 22:03 — REGNUM Полиция Черногории 29 ноября изъяла 37 килограммов наркотического вещества из автомобиля Volkswagen с албанскими номерами на КПП Дебели Бриег.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, водитель намеревался пересечь границу и въехать в Евросоюз через Хорватию.
Албанские журналисты отмечают, что в последнее время в Черногории регулярно обнаруживают крупные партии этого наркотика из Албании, что указывает на то, что этот маршрут поставок в Европу уже отработан наркодилерами.
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