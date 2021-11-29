Подгорица, 29 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Полиция Черногории 29 ноября изъяла 37 килограммов наркотического вещества из автомобиля Volkswagen с албанскими номерами на КПП Дебели Бриег.

Цитата из к/ф «Албанский гангстер». Реж. Мэттью Браун. 2018. Косово — Албания — США Албанский бандит

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, водитель намеревался пересечь границу и въехать в Евросоюз через Хорватию.

Албанские журналисты отмечают, что в последнее время в Черногории регулярно обнаруживают крупные партии этого наркотика из Албании, что указывает на то, что этот маршрут поставок в Европу уже отработан наркодилерами.