Берлин, 30 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Компания Tesla готовит к запуску новый завод в Бранденбурге (Германия), с конвейера сходят первые тестовые автомобили. Тем не менее, правительство федеральной земли все еще не торопится с одобрением завода. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 29 ноября.

Завод американской автомобилестроительной компании Tesla в Грюнхайде вот-вот начнет работу. По сообщению компании, Tesla получила необходимые разрешения и уже произвела несколько тестовых электромобилей.

Генеральный директор Tesla Илон Маск надеется, что первые автомобили съедут с конвейера в текущем году. По его словам, на заводе Gigafactory уже изготовлено пять Model Y. С начала января 2022 году компания намерена производить 1000 единиц в неделю, а в середине года производство значительно расширится. На первом этапе планируется выпуск до 500 000 автомобилей в год, при этом персонал будет насчитывать свыше 12 000 сотрудников.

Если производство начнется в текущем году, первые серийные автомобили Model Y выйдут с завода почти на шесть месяцев позже, чем планировалось изначально. Старт был отложен из-за отсутствия экологических разрешений. Защитники окружающей среды и местные жители опасаются, что завод будет иметь негативные последствия для окружающей среды.

2022 год должен стать годом прорыва в массовом производстве Tesla с расширением производства в Грюнхайде и запуском нового завода в Остине (штат Техас). По некоторым оценкам, в 2022 году Tesla может достичь продаж в 1,3 миллиона единиц.