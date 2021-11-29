Вологда, 29 ноября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. В Вологодской области построят Центр социального обслуживания для престарелых и инвалидов на 200 мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Быть внимательнее к старикам

«Этот уникальный проект предполагает обособленную территорию с современным кампусом, совершенно другие условия для проживания, высокие стандарты оказания помощи, творческие мастерские и прогулочные зоны. Одним словом, качественно иной подход к социальному обслуживанию наших дорогих ветеранов», — подчеркнул губернатор Олег Кувшинников.

Объект будет включать в себя двухэтажный жилой корпус общей площадью свыше 8,2 тысяч квадратных метров, а также одноэтажный административно-бытовой корпус. Возведение и ввод в эксплуатацию такого крупного объекта позволит дополнительно создать до 180 рабочих мест, ликвидировать очередь на размещение в стационарных организациях соцобслуживания, а также значительно повысить стандарты качества оказываемой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу 2021 годавВологодскойобластипроживали275 человек старше 60 лет, это 24% численности населения региона.