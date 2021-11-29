Дортмунд, Германия, , 21:51 — REGNUM 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд занял одиннадцатое место в голосовании на «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Места с 20 по 12 заняли Рияд Марез, Мейсон Маунт, Симон Кьер, Луис Суарес, Неймар, Рахим Стерлинг, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини и Ромелу Лукаку соответственно.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

В десятку лучших вошли Карим Бензема, Н’Голо Канте, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Джанлуиджи Доннарумма, Жоржиньо, Кевин де Брёйне, Мохаммед Салах, Роберт Левандовски и Лионель Месси.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в одиннадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Норвежец является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги 2021/22 после Роберта Левандовского.