Симферополь, 29 ноября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Автоматы защиты сработали на трансформаторных подстанциях Симферополь вечером 29 ноября, сообщили в МЧС Крыма. В результате произошло веерное отключения абонентов в столице Крыма, а также в Симферопольском, Бахчисарайском, Сакском районах.

Ураган

На место направлены аварийные бригады. По данным спасателей, максимальные порывы ветра зафиксированы на территории Никитского ботанического сада — 32м/с, а также в Алуште — 30 м/с и Симферополе — 20 м/с.

«Всего для ликвидации последствий прохождения неблагоприятных погодных условий привлечено от РСЧС — 340 человек и 95 единиц техники», — уточнили в МЧС.

В Крыму 29 ноября зарегистрировано 20 случаев падения деревьев — больше всего, 13 случаев, зарегистрировано в Симферополе.

Как напоминает ИА REGNUM, в Крыму действует штормовое предупреждение до конца суток 30 ноября — ожидаются очень сильные дожди (более 30 мм осадков) в южных, центральных и восточных районах полуострова, сильный ветер.