Тирана, 29 ноября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1664 человек выявили 195 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране трое пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 183. Об этом сообщило вечером 29 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Albinfo Тирана с высоты птичьего полета

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 199 750 случаев заражения коронавирусом, 189 227 человек излечились, скончались 3092 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7431, из них около половины — 4822 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 161 пациент. Отмечается стабилизация ситуации.