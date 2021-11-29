Рига, 29 ноября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. В случае необходимости на территории Латвии могут в короткие сроки быть отправлены более 40 тыс. солдат НАТО, заявил 29 ноября в Риге генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с латвийским президентом Эгилом Левитсом.

Nato.int Йенс Столтенберг на саммите НАТО

По его словам, НАТО проводит масштабное расширение «общей системы обороны», и поэтому новые войска могут прибыть в Латвию очень быстро.

«Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен Холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса — в балтийском регионе», — рассказал Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО пообещал присутствием войск альянса «не допустить дальнейшего обострения ситуации» на границах Латвии, Литвы и Польши.