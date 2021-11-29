Сыктывкар, 29 ноября 2021, 21:38 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба раскритиковал работу республиканского минздрава по привлечению кадров. Проблему сегодня, 29 ноября, обсудили на заседании регионального правительства.
По словам главы минздрава Игоря Дягилева, за девять месяцев 2021 года сфера здравоохранения Коми потеряла 60 врачей и более двухсот медсестер. При этом он напомнил, что в республике действуют меры денежного поощрения: 1 млн рублей для врачей Воркуты, увеличение сумм компенсационных выплат наиболее востребованных профессий со 100 до 500 тыс. рублей и другие. Благодаря этим «бонусам» удалось привлечь более 70 молодых врачей и более ста медработников.
Глава Коми проделанной работой остался недоволен.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Коми не хватает более 1200 медиков.