Сыктывкар, , 21:38 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба раскритиковал работу республиканского минздрава по привлечению кадров. Проблему сегодня, 29 ноября, обсудили на заседании регионального правительства.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы минздрава Игоря Дягилева, за девять месяцев 2021 года сфера здравоохранения Коми потеряла 60 врачей и более двухсот медсестер. При этом он напомнил, что в республике действуют меры денежного поощрения: 1 млн рублей для врачей Воркуты, увеличение сумм компенсационных выплат наиболее востребованных профессий со 100 до 500 тыс. рублей и другие. Благодаря этим «бонусам» удалось привлечь более 70 молодых врачей и более ста медработников.

Глава Коми проделанной работой остался недоволен.

«Я вам ставил задачу на 2022 год — обеспечить медучреждения республики не менее 100 врачами общей практики, начиная от удаленных городов и районов: Воркута, Инта, Печора, Усть-Цильма, Ижма, Удора, Усть-Кулом. Но никакого движения нет, — напомнил он министру. — Пока мы не решим вопрос с врачами общей практики, пока у нас на территории не будет хозяина по медицине, толку никакого не будет […] Мы так и будем «тащиться в хвосте» по онкологии, по сердечно-сосудистым заболеваниям, так и будем не выявлять на ранней стадии новообразования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Коми не хватает более 1200 медиков.