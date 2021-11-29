Сыктывкар, 29 ноября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба раскритиковал работу республиканского минздрава по привлечению кадров. Проблему сегодня, 29 ноября, обсудили на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

По словам главы минздрава Игоря Дягилева, за девять месяцев 2021 года сфера здравоохранения Коми потеряла 60 врачей и более двухсот медсестер. При этом он напомнил, что в республике действуют меры денежного поощрения: 1 млн рублей для врачей Воркуты, увеличение сумм компенсационных выплат наиболее востребованных профессий со 100 до 500 тыс. рублей и другие. Благодаря этим «бонусам» удалось привлечь более 70 молодых врачей и более ста медработников.

Глава Коми проделанной работой остался недоволен.

«Я вам ставил задачу на 2022 год — обеспечить медучреждения республики не менее 100 врачами общей практики, начиная от удаленных городов и районов: Воркута, Инта, Печора, Усть-Цильма, Ижма, Удора, Усть-Кулом. Но никакого движения нет, — напомнил он министру. — Пока мы не решим вопрос с врачами общей практики, пока у нас на территории не будет хозяина по медицине, толку никакого не будет […] Мы так и будем «тащиться в хвосте» по онкологии, по сердечно-сосудистым заболеваниям, так и будем не выявлять на ранней стадии новообразования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Коми не хватает более 1200 медиков.