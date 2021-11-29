Рига, 29 ноября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу хотелось бы, чтобы Россия не представляла никакой угрозы. С такой Россией НАТО хотелось бы вести диалог, сообщает 29 ноября LETA.

Nato.int Йенс Столтенберг на саммите НАТО

Находясь в Латвии, генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что «верит» в возможность вести диалог с Москвой. По его словам, НАТО хочет не воевать с Россией, а «напротив — предотвращать любую её агрессию».

При этом, добавил он, страны НАТО должны проявлять единство — тогда Россия и не захочет «нападать».