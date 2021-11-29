Вашингтон, 29 ноября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Компания Warner Bros. выпустит третью часть франшизы «Супер Майк». Об этом 29 ноября пишет Deadline.

Скриншот с YouTube Ченнинг Татум

По данным СМИ, фильм будет называться Magic Mike's Last Dance («Последний танец Супер Майка»). Премьера состоится на платформе HBO Max, однако дата выхода киноленты пока неизвестна.

Добавим, что режиссёром вновь станет Стивен Содерберг, а сценарий к фильму напишет Рид Каролин. Актёр Ченнинг Татум вернётся к роли Майка Лейна.

ИА REGNUM напоминает, что первый фильм «Супер Майк» вышел в 2012 году — он частично основан на событиях из жизни Ченнинга Татума, который в возрасте 19 лет работал стриптизёром. Премьера второго фильма под названием «Супер Майк XXL» состоялась в 2015 году.