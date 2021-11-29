Лондон, 29 ноября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Венесуэльская экспериментальная исполнительница в области электронной музыки Arca в своих социальных сетях поделилась скрином антологии альбома «Kick», которая насчитывает пять частей. На этом основании поклонники предположили, что пятый альбом в серии появится позже на этой неделе вместе с остальными.

(сс) StockSnap Музыка

Еще в октябре Arca анонсировала вторую часть под названием «Kick ii», продолжение прошлогоднего номинированного на «Грэмми» альбома «Kick i», а в этом месяце она подтвердила еще два лонгплея — «Kick iii» и «Kick iiii».

https://twitter.com/MutantFaith/status/1465041603656044544

Все три записи должны быть выпущены в эту пятницу (3 декабря), но накануне Arca поделилась изображением MP3-файлов для каждого альбома серии. Поклонники исполнительницы заметили, что есть пятый том ее антологии Kick, который еще не был анонсирован.

https://twitter.com/twigsalterego/status/1464340156115308544