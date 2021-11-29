Тула, 29 ноября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. 29 ноября «Локомотив» в матче шестнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел разгромное поражение от тульского «Арсенала» со счетом 1:3. MVP встречи был признан нападающий «пушкарей» Евгений Марков, отметившийся двумя забитыми мячами, двумя успешными обводками и одним выигранным верховым единоборством. WhoScored оценил игру футболиста на 9.13 балла.

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В текущем сезоне 27-летний Евгений Марков принял участие в четырнадцати матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Марков перешел в «Арсенал» 1 июля 2021 года, перейдя из «Краснодара» на правах свободного агента. Текущее соглашение российского нападающего с тульским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.