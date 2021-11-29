Тбилиси, , 21:23 — REGNUM Михаил Саакашвили на своей странице в «Фейсбуке» 29 ноября объявил о скором и неминуемом поражении правящей партии «Грузинская мечта».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Саакашвили назвал все заведённые против него уголовные дела «сфабрикованными» и заявил, что в соответствии с «международной практикой» он должен быть немедленно освобождён из заключения.

Саакашвили назвал «анекдотом дня» ситуацию, когда его обвиняют в разгоне митинга в 2007 году, а прямо сегодня «Грузинская мечта» с «большим азартом» разогнала митинг его сторонников около здания суда и незаконно арестовала его участников, в том числе, бывшего мэра Тбилиси и друга Саакашвили Гиги Угулава.

Экс-президент Грузии также сказал, что он непосредственно увидел в глазах «Грузинской мечты» «страх и неминуемое поражение». Саакашвили не сомневается, что скоро грузинский народ покончит с режимом олигарха Бидзины Иванишвили. Саакашвили закончил своё обращение к сторонникам призывом: «Ни шагу назад!».

Напомним, что 29 ноября в тбилисском городском суде состоялось заседание, в котором впервые в качестве подсудимого принял бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.