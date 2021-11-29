Малибу, США, 29 ноября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Американский актёр Леонардо ДиКаприо продал свой особняк в Малибу (США). Об этом 29 ноября сообщает TMZ.

Цитата из к/ф «Великий Гэтсби». реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США Леонардо Ди Каприо

По данным СМИ, стоимость недвижимости составила $10,3 млн (более 778 млн рублей). Хотя в 1998 году ДиКаприо приобрёл этот дом за $1,6 млн.

Ранее ДиКаприо купил ещё один особняк в Малибу. Актёр потратил на дом $13,8 млн (более 1 млрд рублей).