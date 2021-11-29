Вашингтон, 29 ноября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Инвесторы рассматривают худшие сценарии пандемии и это играет на руку американскому производителю вакцины от коронавируса Moderna. С 24 ноября рыночная капитализация компании увеличилась на $40 млрд — более чем на треть, сообщает 29 ноября Reuters.

Modernatx.com Moderna

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Новость о появлении нового штамма «Омикрон» повысила ценность повторной вакцинации, создавая спрос на бустерные дозы вакцины.

По этой причине инвесторы предполагают, что рынок потребует больше доз вакцины Moderna, которая стоит примерно $22. Ожидается, что в следующем году цена вырастет на 54%.

Напомним, что у Moderna есть конкурент. Это компания Pfizer, которая также надеется продать миллионы доз в этом году. Появление нового штамма предполагает, что на укрепление иммунитета потребуется больше времени, чем ожидалось, и инвесторы готовы использовать это время с пользой.

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября британский министр здравоохранения Саджид Джавид заявил журналистам, что два случая заражения новым штаммом «Омикрон» выявили в Великобритании.