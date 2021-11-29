Лондон, , 21:12 — REGNUM Британский музыкант Эд Ширан в своих социальных сетях подтвердил, что его рождественская песня с Элтоном Джоном под названием «Merry Christmas» выйдет в конце этой недели.

Эд Ширан

Ширан впервые рассказал о совместной работе Элтоном Джоном в октябре этого года. Накануне он поделился видео-анонсом в своих социальных сетях, в котором он назвал дату выхода песни и ее название. Песня под названием «Merry Christmas» выйдет на этой неделе, и, как рассказал сам певец, припев был написан им для песни в тот же день, когда Элтон Джон обратился к нему с предложением о коллаборации.

https://twitter.com/edsheeran/status/1465264409492742144

Напомним, что в конце октября Эд Ширан представил четвертый студийный альбом «=».