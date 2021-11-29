Москва, 29 ноября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. 29 ноября в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» «Спартак» в матче шестнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 не смог обыграть «Уфу». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. После матча главный тренер «красно-белых» Руй Витория поделился мнением о результате поединка: «Игра с нашей стороны была не очень хорошей. Также сказались факторы искусственного поля и соперника. Нам сегодня не хватало уверенности, мы уступали по скоростям. Соперник осложнял нам жизнь, но мы отыгрались благодаря пенальти. Думаю, результат можно назвать справедливым. В плане атаки у нас было мало решений, но мы старались подбирать игроков таким образом, чтобы состав был сбалансированным», — цитирует португальского специалиста издание «Спорт-Экспресс».

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На данный момент «Спартак», одержав лишь пять побед после шестнадцати туров и набрав двадцать очков, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. От зоны еврокубков команду Витории отделяет пять очков.

Матч с «Уфой» стал для «красно-белых» шестым кряду, в котором они не могут одержать победу. В последний раз «Спартак» набирал три очка 3 октября в поединке с грозненским «Ахматом» (1:0).