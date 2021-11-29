Париж, , 21:03 — REGNUM 29 ноября издание Sport. es сообщило, что нападающие «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и мадридского «Реала» Карим Бензема не будут присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

Золотой мяч لا روسا — عمل شخصي

Напомним, что церемония начнется сегодня, 29 ноября, в 22:30 по московскому времени.

Основным претендентом на «Золотой мяч» 2021 года называют 34-летнего нападающего «Пари Сен-Жермена» и сборной Аргентины Лионеля Месси. В текущем году Месси выиграл первый трофей в составе национальной команды (Кубок Америки).

В прошлом году издание France Football не проводило церемонию вручения «Золотого мяча» из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тогда обладателем самого престижного личного трофея должен был стать нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, добившийся с немецким клубом невероятных успехов и выигравший пять трофей за год.