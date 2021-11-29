Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Покидая одну их своих компаний Джек Дорси поможет другой. Об отставке основателя Twitter с поста генерального директора было объявлено 29 ноября. Теперь у предпринимателя появится время для работы над приложением Square, которое столкнулось с конкуренцией, сообщает Reuters.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси Brian Solis

В 2008 году, когда Дорси впервые уволили с поста гендиректора Twitter, его второе приложение Square оценивалось в $3 млрд и он уделял внимание двум своим творениям. С тех пор компании пошли по разным дорогам. Twitter был затянут в судебные разбирательства из-за проблем с обвинениями о распространении дезинформации. В это время Square превратился в $98-миллиардную компанию.

Теперь, отмечает Reuters, все внимание Дорси будет сконцентрировано именно на развитии второй социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, на замену Дорси придет Параг Агравал, нынешний технических директор социальной сети.