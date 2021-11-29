Москва, 29 ноября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Студия Ritm Media, входящая в холдинг «Газпром-медиа», запустила новую соцсеть под названием Yappy. Информация об этом появилась на сайте платформы с 29 ноября.

Сайт Yappy Логотип соцсети Yappy

По словам разработчиков, Yappy будет «отвечать последним трендам рынка социальных сетей», а также станет «новой площадкой для старта блоге﻿рской карьеры». Сервис аналогично TikTok поддерживает формат коротких вертикальных видео. Приложение Yappy уже доступно для владельцев iOS‑ и Android-устройств.

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября 2021 года компания «Газпром-медиа» сообщила о том, что планирует создать свой аналог TikTok. В конце месяца разработчики уже начали тестировать соцсеть Yappy.