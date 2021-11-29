Минск, 29 ноября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Заблокировать сервисы Telegram на территории Белоруссии возможно. Об этом 28 ноября в эфире государственного телевидения Белоруссии заявил госсекретарь совбеза постсоветской республики Александр Вольфович.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

На прямой вопрос о возможности запрета Telegram на белорусской территории Вольфович ответил: «Можно и так, конечно. Пойти этим путем. Но правильно ли это будет, демократично ли это будет? Все-таки мы надеемся на здравый смысл. Конечно, сложно. Одни чаты мы закрываем — другие появляются. На это надо реагировать. Доводить до людей информацию, говорить больше, правду рассказывать».

Совбез Белоруссии готов к подавлению массовых протестов, аналогичных событиям 2020 года. В эфире гостелеканалу «СТВ» он сказал: «Мы сделали соответствующие выводы, внесли поправки в законодательную базу, материальную базу обеспечения силовых структур. Отработали ряд взаимодействующих вопросов. Провели штабную тренировку с государственными органами по работе в условиях, скажем так, возникновения массовых беспорядков. Сегодня я уверен, что руководители понимают, как действовать, что нужно делать, как взаимодействовать, чтобы не допустить того, что было год назад. Поэтому я уверен и вам ответственно заявляю, сегодня силовой блок, военная организация государства, в которую входят все министерства и ведомства, готовы для пресечения каких-то негативных последствий в нашей стране».

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«Во-первых, мы вынесли большие уроки после 2020 года. Это развязана информационная война, по-другому никак не скажешь. И вот мы здесь немножко допустили, наверное, оплошность. Мы закрывали глаза на те Telegram-каналы, на те чаты, которые были в доступе и в которых публиковались и призывы, и вся эта грязь, и ложь, и фейки. И некоторые люди, поверив в это, развесив уши, наверное, по-другому психология человека не может работать. Они в это поверили, вышли на улицы, пытались что-то доказать, не понимая что. А некоторые просто шли в общей массе как на демонстрации. Ведь многим просто задурили голову. Почему? Потому что мы на эти фейки, на эту ложь сначала смотрели сквозь пальцы. Думали: ай, ерунда. Нет, не ерунда. На это надо реагировать. И после этого уже, конечно же, внесены соответствующие поправки в законодательную базу. За это время, я знаю, что около 300 чатов признаны экстремистской направленности, прекращена работа около 100 чатов, по-моему. 17 групп лиц, которые на различных интернет-площадках работали, также признаны экстремистскими. И так далее», — поведал глава совбеза Белоруссии.

Напомним, по распоряжению Александра Лукашенко в Белоруссии отрабатывались способы блокировки телеграм-каналов, однако все они завершились полным провалом. Поэтому чиновники и спецслужбы стали запугивать граждан уголовной ответственностью за подписки на критикующие их телеграм-каналы. Одновременно были созданы подконтрольные спецслужбам Белоруссии телеграм-каналы, в которых публиковались персональные данные и даже материалы уголовных дел и баз данных спецслужб на оппозиционеров.