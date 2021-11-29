Архангельск, 29 ноября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года в Архангельской области новоиспеченным родителям будут бесплатно выдавать подарочные комплекты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и социального развития региона.

Подгузники облегчили жизнь родителям новорожденных

В подарочный набор войдут: демисезонный комбинезон, шапка, штаны, боди с коротким и с длинными рукавами, ползунки, купальное полотенце, слюнявчик, салфетки, пеленки, крем, присыпка, погремушка, пустышка, прорезыватель, клеенка, набор для волос, информационная брошюра по мерам поддержки семьям с детьми и подарочная сумка.

Напомним, что поручение проработать возможность вручения молодым семьям наборов для новорожденных губернатор Архангельской области Александр Цыбульский дал в начале августа, с соответствующей инициативой к нему обратились жители области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области молодые родители раскритиковали наборы для новорожденных за отсутствие полезных вещей, после чего местные власти дополнили подарок конвертом-одеялом, комбинезоном, ползунками и чепчиком.