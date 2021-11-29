Москва, , 20:54 — REGNUM 29 ноября глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном трансфере 21-летнего голкипера воронежского «Факела» Ильи Свинова: «Мы интересуемся многими футболистами, но интерес — это еще не значит готовый договор. Этой осенью СМИ называли различные фамилии, в том числе и потенциальных вратарей. Говорить о подписании контракта с этим игроком пока рано», — рассказал Зеленов.

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Ранее также сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к вратарю «Балтики» Максиму Бориско.

В текущем сезоне Илья Свинов принял участие в 24-х матчах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых пропустил 22 мяча. На счету голкипера одиннадцать «сухарей».