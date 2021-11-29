Анкара, , 20:53 — REGNUM Среди людей, погибших от последствий сильного ветра в Стамбуле, нет граждан России, сообщает 29 ноября RT со ссылкой на российское генконсульство.

Стамбул Worldimage.co.uk

«По имеющееся информации, россиян среди погибших нет», — цитирует агентство слова представителя консульства в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле от урагана, ударившего по районам, прилегающим к Мраморному морю, погибли четыре человека, а ещё 19 получили травмы и ранения.

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