Ханты-Мансийск, , 20:52 — REGNUM В Югре 29 ноября 2021 года завершился финал Всероссийского конкурса «Студент года. Медики» Российского Союза Молодежи (РСМ). Об этом сообщает пресс-служба РСМ.

Мария Киселёва Пресс-служба «Российского союза молодёжи»

Победительницей конкурса стала Мария Киселёва — студентка пятого курса Тюменского государственного медицинского университета, специальность «лечебное дело». Она получила главный денежный приз — 60 тысяч рублей.

Лауреатами стали Анастасия Байрашевская — студентка четвертого курса Первого Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова, специальность «педиатрия», и Ангелина Шершнева — студентка Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, специальность «стоматология».

Спецпризы получили студенты-медики из Югры, Москвы, Татарии и Тюменской области.

Организаторами премии в 2021 году стали Министерство здравоохранения РФ, правительство Югры, Российский союз молодежи, а таже президентская платформа «Россия — страна возможностей».

В своём обращении к участникам первого конкурса «Студент года. Медики» заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова отметила, что наставниками и экспертами участников конкурса стали ведущие специалисты в области медицины в нашей стране.

«Уверена — общение с ними станет важной вехой в становлении участников конкурса, как специалистов», — выразила надежду Татьяна Семёнова.

Председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий сообщил, что в финале конкурса встретились 100 студентов из 24 регионов страны. Победитель отмечен денежной премией.

«В условиях пандемии подготовка профильных кадров, их поддержка приобретают особый смысл — конкурс становится не только соревновательной, но и дискуссионной площадкой, направленной на формирование профессионального сообщества», — подчеркнул Павел Красноруцкий.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков добавил, что для лауреатов конкурса подготовлен по-настоящему профессиональный приз — возможность участия в XIV Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2021». Это ежегодное мероприятие — подведение итогов развития системы российского здравоохранения.

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