Бухарест, , 20:49 — REGNUM Официальный Бухарест будет делать все возможное, дабы упрочить сотрудничество с Российской Федерацией в различных сферах. Об этом говорится в документе внешнеполитического ведомства Румынии, передает 29 ноября Румынское телевидение.

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Как подчеркивают в МИД Румынии, Бухарест ценит позицию Москвы по ряду важных вопросов, а также рассматривает перспективы расширения двусторонних экономических и политических контактов. По некоторым данным, указанное заявление стало ответом на официальное поздравление в адрес румынского руководства посла Российской Федерации в Бухаресте Валерия Кузьмина по случаю национального праздника Румынии — Дня единения, отмечаемого 1 декабря.

«Желаю вам мира, здоровья и успехов в развитии вашей страны, в том числе — преодолении трудностей, вызванных пандемией коронавируса, — отметил, в частности, В. Кузьмин. — «Убежден, что возобновление конструктивного сотрудничества в различных областях отвечало бы коренным интересам народов наших стран, которые неоднократно взаимодействовали в духе дружбы и взаимопомощи на протяжении всей их истории».