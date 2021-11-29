Украина, 17 июля, 2007, 11:05 — ИА Регнум. 28-летний полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко попал в поле зрения руководителей днепропетровского "Днепра", испытывающего проблемы на флангах полузащиты. По данным "Спорт-Экспресса", в Днепропетровске готовы предложить за этот трансфер 3 миллиона евро. Впрочем, после назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера красно-белых Калиниченко, способный действовать в средней линии как на краях, так и в центре, получил шанс завоевать твердое место в основном составе нынешнего клуба. Поэтому скорое возвращение футболиста в команду, в составе которой он в 1996 - 2000 годах провел 46 матчей (8 голов), выглядит маловероятным.