Париж, , 20:49 — REGNUM 29 ноября пресс-служба французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» сообщила, что 29-летний фланговый нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит ближайшие 4−8 недель из-за травмы голеностопа, полученной вчера, 28 ноября, в матче 13-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном».

Неймар Antoine Dellenbach

В текущем сезоне Неймар принял участие в четырнадцати матчах за парижский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» 3 августа 2017 года из каталонской «Барселоны». Парижский клуб заплатил за трансфер бразильского нападающего 222 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро. Соглашение Неймара с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2025 года. Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» планирует расстаться с Неймаром следующим летом, чтобы качественно обновить состав.