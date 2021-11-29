29 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:56 — REGNUM Соединенные Штаты не настроили линию связи с Пекином для обсуждения ядерных вопросов. Две державы никогда не вели серьезного разговора об американской противоракетной обороне в Тихом океане или об экспериментах Китая со спутниками. Со своей стороны Китай на постоянной основе отвергал идею переговоров, указывая, что США и Россия развернули в пять раз больше ядерных боеголовок, чем Пекин. Однако глава Белого дома Джо Байден намерен изменить сложившееся положение дел, пишет корреспондент The New York Times Дэвид Сэнгер.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Впервые США пытаются подтолкнуть правительство Китая к диалогу о ядерных возможностях. Американские чиновники, описывая стратегию Вашингтона, сказали, что Байден и его администрация планируют двигаться медленно — фокусируясь, во-первых, на предотвращении нечаянных конфликтов, во вторых, на ядерной стратегии каждой страны и на нестабильности, которая может возникнуть в результате атак в киберпространстве и космосе.

Наконец — возможно через годы — две нации могут приступить к обсуждениям контроля над оружием, вероятно договора или чего-то менее сложного, например соглашения или здравых норм поведения.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«США — сверхдержава, крупнейшая экономика, ведущий член самого мощного альянса, и у нас есть добровольные лакеи в Индии и захваченная страна, которую мы вооружаем, которая ближе к Китаю, чем Куба к США. И все же едва ли проходит день без захватывающего дух доклада о том, что США в опасности. Ели бы Китай вооружал Кубу, как это делают США с Тайванем, то в газетах писали бы о наступлении апокалипсиса», — отмечает Mohammed.

«Что ж, когда я вспоминаю утверждения о том, что отправка производства в Китай и покупка его дешевых товаров «либерализует» их и приведут в лоно капитализма, я смеюсь… Учитывая условия торговли с Китаем нужно было помнить о неизбежной военной конкуренции. Боже, интересно, как бы чувствовали себя американцы после Второй мировой войны, если бы мы послали триллионы долларов Советскому Союзу для финансирования холодной войны с нами? Что ж, именно это мы и сделали с Китаем. Очень умно, да», — пишет Nyetaryan.

«Почему у США почти 6 тыс. ядерных боеголовок? Почему США никогда не соблюдают договоры, которые они подписывают? Потому мы можем себе позволить. И это возможно, потому что у него самая большая армия с самыми большими пушками. С этой точки зрения Китай, окруженный врагами, выполняющими приказ Америки сдерживать ее, должен сделать то, что он должен, чтобы защитить себя и свой народ. США — зверь, и они уважают только грубую силу», — указывает Artim Anar.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пандемия, глобальное потепление или ядерная зима. Какой самый приятный способ уйти?» — шутит JGSD.

«Самая населенная страна в мире должна иметь прочную оборону, но Китай в настоящее время находится в наступательной позиции, прекрасно зная, что у США самый слабый лидер в Белом доме со времен Джимми Картера. США хотят поговорить с Китаем или успокоить его, я не уверен. У Китая в кармане семья Байдена, и его новые технологии с гиперзвуковыми баллистическими ракетами DF-17 с боеголовками, безусловно, могут нацелиться в любое место в любом уголке мира без единого солдата, приземлившегося где-либо. Иран также хорошо осознает, что администрация Байдена в отчаянии и заключит любую необязательную ядерную сделку, чтобы поддержать свои падающие цифры опросов. Иран также развивает свои ракетные технологии и будет приобретать ракеты с боеголовками. Во время президентства Трампа был некоторый мир благодаря мощному военному восстановлению США, но с момента прихода к власти администрации Байдена США кажутся хромой уткой», — размышляет Girish Kotwal.

«Китайцы совершенствуют асимметричную войну. Им не нужно соответствовать нашим авианосцам, заполненным сложными самолетами и экипажем. У них есть ракета DF-26 «убийца авианосцев». Китайцы провели сотни испытаний гиперзвуковых ракет, а мы провели всего девять? Китайцы используют украденные американские оборонные технологии. В такой ситуации США не нужна большая, раздутая, расточительная армия, им нужна умная, стройная асимметричная армия, и быстрая», — заявляет Zip.

«Мы хотим поговорить. Да, это хорошо. Говорите до посинения, пока Китай не начнет создавать оружие. Хорошая стратегия», — осуждает bored critic.

«Конечно, мы можем придумать лучшую стратегию, чем «я убью тебя, а ты убьешь нас», которая уничтожит все человечество. И Китай, и США сошли с ума. То же самое, вероятно, можно сказать и России», — комментирует All Shades Of Opinion.

Напомним, что представитель министерства обороны Китая Ву Цянь призвал США не питать «никаких иллюзий» насчет Тайваня, указав, что Пекин не пойдет на компромисс в этом вопросе. Во время брифинга политик обвинил Вашингтон в том, что он говорит «много безответственных вещей» по этому вопросу.

Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь Chinamil.com.cn

Ранее администрация президента США Джо Байдена пригласила Тайвань на саммит по вопросам демократии в следующем месяце, при этом проигнорировал Китай. Россию также оставили без приглашения.