Лондон, 29 ноября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. 29 ноября состоялась жеребьевка плей-офф клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года. В турнире примут участие «Аль-Джазира», «Окленд Сити», «Аль-Ахли», «Монтеррей», «Аль-Хиляль», «Палмейрас» и «Челси».

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Лондонский «Челси» по итогам прошлого сезона стал победителем Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, обыграв в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Действующим обладателем кубка клубного чемпионата мира является мюнхенская «Бавария», обыгравшая 11 февраля 2021 года мексиканский «Тигрес УАНЛ» в финале турнира. Единственный мяч на 59-й минуте забил фланговый защитник сборной Франции Бенжамен Павар.