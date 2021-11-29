Екатеринбург, 29 ноября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. В Челябинской области более 200 млн рублей направят на доплаты сотрудникам скорой помощи. Их они будут получать с января, пишут СМИ.

Victor Vizu Скорая помощь

По данным Накануне.Ru, водители и медики смогут рассчитывать на 100%-ю оплату работы в ночное время. Это решение власти приняли после встречи с сотрудниками.

Кроме того, автомобили скорой помощи оборудуют трекерами для оперативного вызова в случае опасности. Также для машин приобретут мобильные мойки.

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