Вена, 29 ноября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Штраф за отказ от вакцинации от коронавируса в Австрии составит €7,2 тыс., пишет 29 ноября Die Presse.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

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Такая сумма прописана в законопроекте, касающемся обязательной вакцинации от коронавируса, который разрабатывает австрийское правительство. Рассматриваться парламентом он будет после 6 декабря.

Уточняется, что в Австрии намерены сделать обязательной вакцинацию от COVID-19 для всех проживающих в стране. Эти меры начнут действовать с февраля будущего года.

Сумма штрафа в €7,2 тыс. предусмотрена в том случае, если человека дважды уведомили о необходимости сделать прививку от COVID-19, а он уклонился. На первый раз штраф составит €3,6 тыс., либо четыре месяца лишения свободы.

Под новые требования не подпадают люди с медотводом, беременные и те, кому ещё не исполнилось 12 лет.