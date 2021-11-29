Нур-Султан, , 20:30 — REGNUM Во время пандемии поток прямых иностранных инвестиций в Казахстан снизился на 30% и составил 17 миллиардов долларов США. По итогам 2021 года планируется привлечь около 20 миллиардов долларов США. Об этом сообщил вице-министр Национальной экономики Республики Казахстан Алишер Абдыкадыров, передает BAQ.KZ.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Эксперты связывают сокращение потока прямых иностранных инвестиций за последние несколько лет с ухудшением глобального политического и экономического климата, а также с пандемией коронавируса.

«В прошлом году в Казахстане показатель прямых иностранных инвестиций снизился на 30%, и составил 17 млрд долларов. Однако в текущем году наблюдается положительная динамика. Так, по итогам 6 месяцев текущего года в экономику страны привлечено 11,1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что на 30,4% больше аналогичного периода прошлого года», — сказал вице-министр.

По итогам текущего года планируется привлечь около 20 млрд долларов инвестиций, а к 2023 году ожидается достижение допандемического уровня инвестиций — 24,4 млрд долларов.

«В 2020 году в условиях пандемии и связанных с ней ограничительных мер глобальные потоки прямых иностранных инвестиций снизились на 35%, что является самым низким уровнем за последние 30 лет. Падение затронуло практически все страны мира. Потоки прямых иностранных инвестиций в развитые страны Европы, развивающиеся страны Азии и страны с переходной экономикой сократились на 30−45%, в Северную Америку — на 20−35%», — сказал Алишер Абдыкадыров.

По словам эксперта, спрос на инвестиции остается высоким, а предложение сокращается. Благодаря этому инвестиционный рынок станет более сложным и конкурентным.