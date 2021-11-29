Тбилиси, 29 ноября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Американский посол в Грузии Келли Дегнан назвала правильным присутствие бывшего президента Михаила Саакашвили в суде, где ему были предъявлены обвинения, сообщает 29 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

«Мы очень рады, что здоровье Михаила Саакашвили улучшается и что у него есть возможность присутствовать на собственном судебном процессе. Соединенные Штаты, а также другие партнеры настоятельно призывали к тому, чтобы желание и право Михаила Саакашвили присутствовать на собственном судебном процессе были реализованы, как это и закреплено в Конституции Грузии. Мы рады, что это стало возможным. Мы также призываем его сторонников не вмешиваться в судебный процесс. Они имеют право протестовать, хотя главное, чтобы это собрание было мирным», — сказала Келли Дегнан.

Дегнан, однако, осудила продолжающееся назначение членов Верховного суда Грузии. Американский посол заявила, что ей непонятно, почему этот процесс до сих пор не приостановлен, как это рекомендовала Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) Совета Европы. По мнению Венецианской комиссии, процесс назначения судей может быть продолжен только тогда, когда в Грузии будет осуществлена судебная реформа, проведённая по западным стандартам. Посол заявила, эта реформа очень важны для экономики Грузии и её дальнейшего развития, в частности, для привлечения в страну иностранных инвестиций.

Напомним, что 29 ноября в Тбилиси состоялось заседание суда, на котором в качестве подсудимого впервые присутствовал бывший президент Михаил Саакашвили.