Северодвинск, Архангельская область, , 20:28 — REGNUM В администрации Северодвинска выявлены факты предоставления недостоверных сведений о доходах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Заполнение налоговой декларации Nalog.ru

«В текущем году установлены признаки представления недостоверных сведений о доходах в отношении 46 муниципальных служащих. Большинство нарушений связано с неправильным отражением информации о счетах в банках и иных кредитных организациях как по причине невнимательности и забывчивости муниципальных служащих, так и по вине банков и кредитных организаций, предоставляющих недостоверные документы», — пояснили в администрации.

Был ли кто-то из чиновников привлечен к ответственности за забывчивость, в ведомстве не уточнили.

Как сообщало ИА REGNUM, один из чебоксарских чиновников «забыл» указать в декларации доход в 20 млн рублей.