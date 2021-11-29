Таллин, , 20:27 — REGNUM Новые санкции в отношении белорусского руководства вступят в силу 2 декабря, сообщает 29 ноября ERR.

Эстония Kurious

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Как рассказала эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, в ЕС готовится пятый пакет антибелорусских рестрикций, которые со дня на день вступят в силу.

Лийметс «Планируется, что это будет 2 декабря».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прибалтийские страны и Польша потребовали, чтобы ЕС как можно скорее ввёл новые антибелорусские санкции в связи с миграционным кризисом на белорусской границе.

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