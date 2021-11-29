Уфа, 29 ноября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. 29 ноября в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» «Уфа» в матче 16-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграла ничью с московским «Спартаком». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Самым ценным игроком с оценкой 7.62 по версии портала WhoScored был признан 24-летний российский нападающий Александр Соболев, забивший единственный мяч гостей и выигравший одиннадцать верховых единоборств.

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В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 22-х матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Соболев выступает за «Спартак» с 29 января 2020 года после ухода из «Крыльев Советов» на правах аренды. Летом 2020 года «красно-белые» выкупили контракт футболиста за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.