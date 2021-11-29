София, , 20:21 — REGNUM В районе населенного пункта Пчелиново (Казанлыкская область Болгарии) на шоссе регионального значения загорелся туристический автобус с румынскими регистрационными номерами. Об этом 29 ноября сообщило Болгарское телевидение.

По некоторым данным, инцидент произошел в 18:50 по местному времени (19:50 мск). Согласно предварительной информации, пассажиров в транспортном средстве не было. Водитель не пострадал. Причины ДТП выясняются. На месте происшествия работает следственная группа дорожной полиции Казанлыкской области.

Напомним, в ночь на 23 ноября туристический автобус северомакедонской компании Besa Trans сгорел на шоссе «Струма» на Западе Болгарии. В результате погибли 46 человек, включая 12 детей, еще пятеро пассажиров получили ранения. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения.