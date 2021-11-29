Уфа, , 20:21 — REGNUM 29 ноября в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» московский «Спартак» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу не смог обыграть «Уфу». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Таким образом, «Спартак» продлил серию без побед во внутреннем чемпионате до 6 матчей. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Первый мяч на экваторе второй половины забил 29-летний российский центральный защитник хозяев Алексей Никитин — 1:0. В компенсированное время Александр Соболев сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1.

Статистика матча («Уфа"/ «Спартак»)

Удары 8/4

Удары в створ 5/2

Владение 45%/55%

Угловые 4/2

Нарушения 18/18

Составы команд:

«Уфа»: Беленов, Никитин, Ботака-Иобома, Журавлев, Йокич (Алиев, 81'), Фищенко, Касинтура (Голубев, 88'), Камилов, Урунов (Мрзляк, 25'), Кротов (Плиев, 81'), Агаларов (Саплинов, 88').

«Спартак»: Селихов, Кауфриз (Рассказов, 68'), Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Литвинов, Ломовицкий (Мельнков, 76'), Промес, Ларссон, Соболев.

В последний раз «Спартак» побеждал в чемпионате России 3 октября. В матче 10-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «красно-белые» обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 благодаря голу Александра Соболева на 41-й минуте.

«Спартак», набрав двадцать очков после шестнадцати туров, на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице лиги. «Уфа» с шестнадцатью очками расположился тремя строчками ниже.