Печора, Коми, , 20:11 — REGNUM В Печоре пожар в жилом доме унес жизни трех человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по республике Коми.

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По данным ведомства, возгорание произошло днем 29 ноября, в одной из квартир на Печорском проспекте.

«Пожарные газодымозащитной службы из горящей квартиры вынесли пять человек и передали их сотрудникам скорой помощи. Позже медицинские работники констатировали смерть трех человек», — сообщили в МЧС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Омске возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли мать и её четырёхлетняя дочь.