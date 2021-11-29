Рига, , 20:10 — REGNUM Как давление России на Украину оценивает латвийское руководство деятельность российских Вооружённых сил. Об этом 29 ноября сообщил журналистам латвийский президент Эгилс Левитс.

Вклад Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Риге Левитс сказал:

«Считаем, что концентрация Вооружённых сил России около границы с Украиной является давлением на Украину».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил журналистам в Риге, что «агрессия России» против Украины «будет дорого стоить» Москве.

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