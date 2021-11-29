Тбилиси, 29 ноября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Михаил Саакашвили, выступая в тбилисском суде, объявил себя «личным заключённым Владимира Путина» и призвал грузинский народ освободить его из «путинского плена», сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я хотел бы попросить всех людей, чтобы в каждом дворе, в доме, в деревне собрать свой собственный комитет для освобождения Михаила Саакашвили из путинского плена. Конечно, я личный заключенный Путина, и я хочу сказать грузинскому народу: …нам нужно спасать нашу родину… никакого отступления и остановок, все должны быть организованы и мобилизованы… этот режим, безусловно, должен уйти, и Грузия должна быть освобождена», — заявил Саакашвили.

Саакашвили поблагодарил грузинский народ за то, что тот «принял, поддержал и боролся за меня». Саакашвили выразил надежду на то, что грузины непременно победят весь окружающий их сейчас «ужас», а в завершении своей речи призвал на помощь Бога и святого Георгия.

Саакашвили также обратился на не совсем чётком и уверенном украинском языке к своим сторонникам, находящимся на Украине.

«Хочу приветствовать своих сограждан на Украине. Я очень по вам скучаю. Я хочу, чтобы вы знали, что ко мне применяли пытки и бесчеловечное обращение. Но я держусь. И я научился этому на Украине. Я очень благодарен вам», — сказал Саакашвили.

Напомним, что 29 ноября в Тбилиси проходит заседание городского суда, в котором в качестве обвиняемого впервые присутствует бывший президент Михаил Саакашвили.