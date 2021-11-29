София, , 20:01 — REGNUM По меньшей мере, 450 населенных пунктов остались без электроэнергии в Болгарии в результате стихии, обрушившейся на юго-восток страны. Об этом 29 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По официальным данным, из-за ураганного ветра скоростью более 100 километров в час были разрушены конструкции электроцентрали в городе Сливен, а в соседнем регионе Смолян сильные ливни привели к оползню в районе местной подстанции. Кроме того, сильнейший ветер оборвал провода и привел к падению сотен деревьев в крупнейшем городе региона Бургасе. Сообщается о закрытии Бургасского морского порта.

Жертв нет. Предполагается, что региональная инфраструктура будет возобновлена в течение ближайших двух дней. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий.