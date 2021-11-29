Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге огласили приговор в отношении бывших сотрудников ГУП «Водоканал» и их посредников, которые за взятку подправляли результаты анализов качества сточных вод нескольких компаний. Об этом 29 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Перед Московским районным судом Петербурга предстали бывшие начальник Службы экологического мониторинга Управления охраны окружающей средыРоман Захлебаев и ведущий инженер 2 категории службы документационного обеспечения и контроля абонентов филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал СПб» Александр Самченко. А также их посредники Дмитрий Постолов, Кирилл Глов, Дмитрий Лопатин, Константин Душко, Александр Цукур, и Сергей Семенов. Всех обвинили по частям 5 и 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), частям 4 и 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки, в крупном и особо крупном размерах).

Как доказало гособвинение в суде, Захлебаев и Самченко при посредничестве Цукуры и Душко получили взятки от представителя ЗАО СМУ №2 Треста № 16 Постолова, генеральных директоров обществ с ограниченной ответственностью «ХК Электрокирамика» Семенова, «Косметическая фабрика» Гловы, «Эксплуатирующая компания Ульянка» Лопатина за совершение действий или бездействие в их интересах.

Например, как уточнили в прокуратуре Петербурга, за своевременное предупреждение о приезде сотрудников предприятия для отбора проб сточных вод, подмену проб, что гарантировало в последующем неприменение штрафных санкций за превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, а также за невыполнение служебных обязанностей по контролю качества сточных вод, в период с января 2017 года по ноябрь 2018 года, общий размер полученных взяток превысил 2,9 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинения суд признал подсудимых виновными и приговорил: Захлебаева к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, Самченко к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима;

Цукуру к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, Душко к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев;

Постолову назначен штраф в размере 800 тыс. рублей, Глове — штраф в размере 800 тыс. рублей, Лопатину — штраф в размере 800 тыс. рублей, Семенову —штраф в размере 1, 1 млн рублей.